misero tribolato

: La sesta edizione del reality show Grande Fratello è andata in onda in diretta in prima serata su Canale 5 dal 19 gennaio al 27 aprile 2006. È durata 99 giorni, ed è stata condotta per la prima volta da Alessia Marcuzzi, e con la partecipazione dell'inviato Marco Liorni per la sesta volta consecutiva. L'edizione è stata vinta da Augusto De Megni, che si è aggiudicato il montepremi di 100 000 €. .

Italiano: Sostantivo: tapino m sing (pl.: tapini) . infelice, meschino. Sillabazione: ta | pì | no. Etimologia / Derivazione: dal francese antico tapi, participio passato di (se) tapir cioè "nascondersi stando rannicchiato" . Sinonimi: derelitto, diseredato, disgraziato, malcapitato, miserabile.