Il minimo della distanza

: Il pelo è una piccola formazione sottile e filiforme che cresce sulla cute della maggior parte dei mammiferi. Il pelo dell'essere umano è corto e setoso sulla maggior parte del corpo, mentre in alcuni punti specifici come la testa, il pube, i genitali e le ascelle è più lungo e di qualità diversa; in particolare, il pelo che cresce sulla pelle del cranio viene generalmente chiamato capello, mentre quello presente sul viso degli individui maschili è detto, nel suo insieme, barba.

Italiano: Sostantivo: pelo ( approfondimento) m sing (pl.: peli) . (biologia) (anatomia) piccola formazione sottile e filiforme che cresce sulla pelle di uomini e di parecchi mammiferi nella tua barba c'è un pelo bianco.. (per estensione) negli animali, l'insieme di queste formazioni il mio gatto ha il pelo rossiccio.. Voce verbale: pelo . prima persona singolare dell'indicativo presente di pelare.