Lo minano i tumulti

Italiano: Sostantivo: ordine ( approfondimento) m sing (pl.: ordini) . disposizione non casuale di oggetti o idee. corretta disposizione di oggetti o idee. disposizione verbale o scritta, formulata in tono assoluto e preciso dopo aver dato un ordine, la seconda volta in una situazione simile non seppe comunque come comportarsi.. (economia), (commercio) richiesta di un prodotto o servizio. (architettura) serie orizzontale di elementi architettonici simili, disposti in modo da formare un organismo continuo formale o strutturale.