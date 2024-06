Il micron lo è di un metro

: È stato confermato nel 1960 dalla CGPM. Micro è un prefisso SI che esprime il fattore 10-6, ovvero 1/1 000 000, un milionesimo. Deriva dalla parola greca µ (traslitterata mikròs) che significa piccolo. Il suo simbolo è µ. In base alla norma internazionale ISO 2955, il prefisso può essere rappresentato dalla lettera u qualora non sia disponibile la lettera greca µ (per esempio uF, in luogo di µF, per indicare i microfarad).

Italiano: Aggettivo numerale: Ordinale: milionesimo m . che in una serie ordinata occupa la posizione corrispondente ad un milione. Sostantivo: milionesimo m . (matematica) (economia) (statistica) ciascuna del milione di parti in cui si può suddividere un intero. Sillabazione: mi | lio | nè | si | mo. Pronuncia: IPA: /miljo'nezimo/ . Etimologia / Derivazione: derivato di milione .