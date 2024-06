Se si mette a posto non c è più

: Disordine – sinonimo di caos Disordine mentale – psicopatologia che causa disturbi all'organizzazione psichica Disordine – album di Cosmo del 2013 .

Italiano: Sostantivo: disordine m sing (pl.: disordini) . conseguenza del tentativo di stabilire una concordanza tra cose non simili. (senso figurato) incapacità di elevarsi al di sopra di qualcosa per definirne le caratteristiche. (per estensione) ammasso di cose non ben definito. Sillabazione: di | sór | di | ne. Etimologia / Derivazione: dall'unione della particella dis e ordine . Sinonimi: agitazione, babilonia, bailamme, baraonda, caos, casino, confusione, scompiglio, sconvolgimento, soqquadro, squilibrio,subbuglio.