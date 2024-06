La meta dei calciatori

: Le porte da interni solitamente hanno misure standard: lo spessore del muro è di 10 cm, l’altezza è di 210 cm, mentre la larghezza è di 80 cm che può diventare 70 per le porte che danno accesso a vani chiusi. La porta è un'apertura che permette di passare da un ambiente a un altro. Il termine contraddistingue solitamente sia il vano che l'infisso che lo chiude. Una porta può essere interna o esterna, nel qual caso prende anche il nome di uscio o portone. Quest'ultimo è formato in genere da un piano verticale di legno o altri materiali, dotato di maniglia e quasi sempre di forma rettangolare.

Italiano: Aggettivo: porta . (biologia) (anatomia) (fisiologia) (medicina) di grande vena dell'addome nel corpo umano, col compito di trasportare sangue dall'intestino al fegato. Sostantivo: porta ( approfondimento) f sing (pl.: porte) . (edilizia) (architettura) apertura, la cui base è al livello del pavimento, ricavata in una struttura come, per esempio, un muro allo scopo di permettere il passaggio di persone e cose.