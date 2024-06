Ha la meglio sul debole

: .

Italiano: Aggettivo: forte m e f sing (pl.: forti) . (fisica) (meccanica) che può sopportare un grande affaticamento. che possiede portento e potenza sii forte ma stai attento all'atteggiamento del corpo.. (per estensione) che, senza insicurezze, possiede stabilità in differenti condizioni, ambiti e luoghi sa superare molti ostacoli perché forte.. coraggioso e continuamente tenace. (chimica) (di) elettrolita che in soluzione acquosa presenta un elevato grado di dissociazione.