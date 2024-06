Matite per labbra

: Dante Gabriel Rossetti, nato Gabriel Charles Dante Rossetti (Londra, 12 maggio 1828 – Birchington-on-Sea, 10 aprile 1882), è stato un pittore e poeta britannico, tra i fondatori del movimento artistico dei Preraffaelliti insieme a William Holman Hunt, Ford Madox Brown e John Everett Millais. Artista complesso e dai molteplici interessi, propugnava un'arte che recuperasse l'autenticità e la spiritualità del passato.

Italiano: Sostantivo: rossetto ( approfondimento) m sing (pl.: rossetti) . prodotto di cosmesi costituito da una miscela di oli, cere e pigmenti, che viene applicato sulle labbra per migliorarne il colorito ed evidenziarne la forma; ne esistono di innumerevoli colori e di diverse tipologie, nella più comune delle quali è in forma solida e inserito in un contenitore a forma di matita. Sillabazione: ros | sét | to.