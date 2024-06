Materia prima per caseifici

: Il colore bianco è dovuto al diverso indice di rifrazione dei grassi, dispersi in emulsione grazie alla caseina, rispetto a quello dell'acqua. Il latte è un liquido secreto dalla ghiandola mammaria delle femmine dei mammiferi, che costituisce l'alimento indispensabile dei neonati di questa classe zoologica, caratterizzata anche da questa fondamentale particolarità. Chimicamente è un'emulsione di olio in acqua, con globuli di grasso di dimensioni molto variabili, da 0,1 a oltre 10 µm.

Italiano: Sostantivo: latte ( approfondimento) m inv . (biologia) (biochimica) (fisiologia) (gastronomia) liquido secreto dalla ghiandola mammaria dalle femmine dei mammiferi per non ingrassare bisogna mangiare fiocchi di latte o latte scremato.. fior di latte: al di là di un ipotetico gusto in gelateria, esso è la parte più prelibata del latte munto assai rara e con un delizioso gusto tipico, simile al miele, all'affumicato ed all'ambra, più dolce e certamente più nutriente.