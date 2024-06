Mandano avanti la bicicletta

: La bicicletta a pedalata assistita (EPAC - Electric pedal assisted cycle, detta anche pedelec o bipa) è una bici alla cui azione propulsiva umana si aggiunge a supporto quella di un motore. In passato esistevano le bicimotore, dove era comune l'uso di un motore a combustione interna, mentre negli ultimi anni i motori sono quasi esclusivamente elettrici. La bicicletta a pedalata assistita in questa configurazione è molto silenziosa, non ha nessuna emissione inquinante durante il funzionamento ed assicura qualche decina di km di autonomia usando l'assistenza del motore, fino a superare i 150 km nei modelli più evoluti (batterie al litio) con un coefficiente di ripartizione del lavoro fra motore e ciclista variabile e spesso selezionabile dal ciclista stesso.

Italiano: Voce verbale: pedalate . seconda persona plurale dell'indicativo presente di pedalare. seconda persona plurale dell'imperativo di pedalare. participio passato femminile plurale di pedalare. Etimologia / Derivazione: vedi pedalare .