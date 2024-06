lover rubacuori

: Veniva parlata nel Lazio (Latium in latino) già agli inizi del I millennio a. . Il latino è una lingua indoeuropea appartenente al gruppo delle lingue latino-falische. ; oggi rimane la lingua ufficiale soltanto di uno stato nel mondo: la Città del Vaticano. È anche usata in molte liturgie cristiano-cattoliche. C.

Bretone: Sostantivo: latin m sing . (linguistica) latino.. Pronuncia: IPA: /'la.tin/ . Etimologia / Derivazione: Del bretone medio latin. . Devri, latin su Le dictionnaire diachronique du breton. Francese: Sostantivo: latin m sing . (linguistica) latino.. Pronuncia: IPA: /la.t~/ . Etimologia / Derivazione: Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. .