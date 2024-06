Lega l asino dove gli pare

: 832 del codice civile italiano). La proprietà (in latino proprietas da proprius), in diritto, è un diritto reale che ha per contenuto la facoltà di godere e di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi previsti dall'ordinamento giuridico (art. Si parla di proprietà privata, o pubblica, con riferimento allo status - privato o pubblico - del soggetto giuridico cui spetta la titolarità del diritto.

Italiano: Sostantivo: padrone ( approfondimento) m sing . chi possiede qualcosa è padrone di mezza città.. Sostantivo, forma flessa: padrone . plurale di padrona. Sillabazione: pa | drò | ne. Pronuncia: IPA: /pa'drone/ . Etimologia / Derivazione: dal latino patronus cioè "protettore, difensore" . Citazione: Citazione: Sinonimi: proprietario, possessore, capitalista, borghese. principale, datore di lavoro, titolare, capo, industriale, imprenditore, impresario.