La Soluzione ♚ Inusuali scariche atmosferiche La soluzione di 16 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : FULMINI GLOBULARI . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. FULMINIGLOBULARI

Significato della soluzione per Inusuali scariche atmosferiche: Si tratta di un piccolo globo luminoso, di forma pressoché sferica e di diametro variabile, fermo o, più frequentemente, in rapido e casuale movimento. Un fulmine globulare è un raro, a volte brevissimo e particolare fenomeno luminoso dell'atmosfera. . Si può avvistare sia in presenza sia in assenza di temporali.

Altre Definizioni con fulmini globulari; inusuali; scariche; atmosferiche; Inusuali inconsueti; Scariche che possono essere mortali; Scariche di piombo; Relativi alle condizioni atmosferiche;