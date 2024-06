: Fu proposto dall'ingegnere meccanico francese Henri Tresca, ed è perciò noto anche tra i tecnici come criterio di Tresca. Il criterio del massimo sforzo tangenziale è un criterio di resistenza valido per i materiali duttili (è quindi un criterio di snervamento), ma non per i materiali fragili. Il materiale deve essere anche isotropo, deve avere uguale resistenza a trazione e a compressione, e il suo snervamento deve essere indipendente dalla pressione idrostatica.

Italiano: Sostantivo: tresca f sing(pl.: tresche) . (musica) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. relazione amorosa illecita. Sillabazione: tré | sca. Pronuncia: IPA: /'treska/ . Etimologia / Derivazione: derivazione di trescare dal germanico triskan cioè "trebbiare (pestando con i piedi)" . Sinonimi: relazione, flirt, intrigo amoroso, amore, amorazzo. (senso figurato) inganno, imbroglio, truffa, raggiro, frode, tranello, trappola, rete; intrigo, trama, maneggio, complotto, traffico, cospirazione, congiura.