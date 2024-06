Un intrico vegetale inesplorato

: Talvolta l'espressione "foresta vergine" viene usata erroneamente come sinonimo di "foresta pluviale tropicale". Foresta vergine è l'espressione che si usa per definire una foresta praticamente incontaminata dalla presenza umana, sostanzialmente l'equivalente colloquiale di foresta primaria. All'interno di una foresta vergine si riconoscono contemporaneamente tutti gli strati di crescita delle specie che la compongono e naturalmente non si è mai svolta alcuna pratica di selvicoltura.

Inglese: Locuzione nominale: primeval forest . foresta vergine. Etimologia / Derivazione: primeval + forest .