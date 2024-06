insolito atipico

: Essa è esposta per la prima volta nel saggio Eventi mentali del 1970. Il monismo anomalo è una teoria proposta dal filosofo statunitense Donald Davidson nel tentativo di risolvere il problema del dualismo mente-corpo. Col monismo anomalo Davidson vuole affermare un rigoroso fisicalismo sul piano ontologico, senza con ciò ridurre completamente la psicologia e la mente alla fisica e alla materia (e per questo la sua posizione può definirsi "fisicalismo non riduttivo").

Italiano: Aggettivo: anomalo m . che non è conforme a qualcosa di tipico, di normale. (grammatica) verbo il cui paradigma risulta dal concorso di temi verbali diversi. (botanica) di organo che presenta delle anomalie. (agricoltura) di terreno con eccessiva reazione acida o alcalina, che ostacola lo sviluppo della flora. Sillabazione: a | nò | ma | lo. Pronuncia: IPA: /a'nmalo/ . Etimologia / Derivazione: dal tardo latino anomalus che deriva dal greco µa, composto da - cioè "privo di" e da µa ossia "uguale"; significa quindi "privo di uguaglianza" .