infamia vituperio

: Blonsky è un agente del KGB espostosi deliberatamente a una dose di raggi gamma e mutatosi nell'essere noto come Abominio che, nel corso della sua vita editoriale, è passato dall'essere un bruto privo di mente a un fine pianificatore nonché anima tormentata ed occasionale antieroe. Abominio (Abomination), il cui vero nome è Emil Blonsky, è un personaggio dei fumetti statunitensi creato da Stan Lee (testi) e Gil Kane (disegni) pubblicato dalla Marvel Comics. 90 (aprile 1967). 1) n. La sua prima apparizione avviene in Tales to Astonish (vol.

Italiano: Sostantivo: abominio m sing(pl.: abomini) . sentimento di profonda avversione. (religione) (familiare) nella Bibbia, con riferimento ad ogni relazione sessuale impropria ed immorale, quali per esempio anche "il tradimento nel matrimonio", gli ibridi animali, ottenuti da razze e/o specie differenti, ecc oltre alle turpi mescolanze ed agli incesti, nel Pentateuco della Bibbia è abominio qualsiasi forma di omosessualità.