Si indica con hg

: Il grammo (simbolo: g) è un'unità di misura della massa. . Esso equivale a un millesimo di chilogrammo, l'unità base del SI. Il suo nome deriva dalla parola greca grámmax (piccolo peso).

Italiano: Sostantivo: ettogrammo ( approfondimento) m sing (pl.: ettogrammi) . (fisica) cento grammi. Sillabazione: et | to | gràm | mo. Pronuncia: IPA: /etto'grammo/ . Etimologia / Derivazione: formato da etto- (dal greco at cioè "cento") e grammo . Iponimi: decagrammo, grammo, decigrammo, centigrammo, milligrammo. Iperonimi: tonnellata, quintale, chilogrammo.