L inaugurazione di un locale

: Apertura – in architettura, termine che indica una finestra o una porta Apertura – in telecomunicazioni, parametro di un'antenna Apertura – concetto della morfologia matematica Apertura alare – in biologia e in aeronautica, la distanza tra le estremità delle ali Apertura della successione – nel diritto, atto correlato con la successione Apertura – in ottica .

Italiano: Sostantivo: apertura ( approfondimento) f (pl.: aperture) . inaugurazione di un negozio o di un'attività Domani c'è in diretta l'apertura del nuovo centro commerciale.. separazione di due parti. (giochi) nei videogiochi, creazione di uno slot per partecipare di una partita. (fotografia) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. (scacchi) fase iniziale della partita. (architettura) qualsiasi sbocco di un edificio verso l'esterno.