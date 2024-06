Si è imposta in bellezza

: Il plurale di Miss è Misses, od occasionalmente Mses. Originatosi nel XVII secolo, è una contrazione di mistress. Miss (pronuncia inglese /ms/) è un titolo onorifico della lingua inglese usato tipicamente per una ragazza, per una donna nubile (nel caso non utilizzi un altro titolo come Dr – "dottoressa" – o Dame – "dama") o per una donna sposata che conserva il suo nome da nubile. .

Italiano: Sostantivo: miss f inv . (forestierismo) appellativo formale utilizzato per rivolgersi a una donna giovane o non sposata. Sillabazione: lemma non sillababile . Etimologia / Derivazione: dall'inglese Miss, signorina, a sua volta abbreviazione di mistress . Sinonimi: signorina, governante.