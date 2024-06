impadronirsi indebitamente

: Proprio questa sua caratteristica archetipica fa sì che, nell'immensa letteratura nata attorno alla sua figura, soprattutto quella di stampo femminista, Elena venga raramente considerata responsabile dei danni e lutti provocati dalle contese nate per appropriarsi della sua bellezza. Elena (in greco antico: , conosciuta anche come Elena di Troia o Elena di Sparta, per le città a cui è associata) è una figura della mitologia greca assurta, nell'immaginario europeo, a icona dell'eterno femminino.

Italiano: Verbo: Intransitivo pronominale: appropriarsi . definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. Sillabazione: ap | pro | priàr | si. Pronuncia: IPA: /appro'prjarsi/ . Etimologia / Derivazione: vedi appropriare . Sinonimi: acquisire, attribuirsi, conquistare, far proprio, fare proprio, impadronirsi, impossessarsi, ottenere. (illecitamente) portare via, rubare, sottrarre. prendere, arrogarsi, assegnarsi, arraffare, occupare.