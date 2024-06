Imbottiti dalla cuoca

: I peperoni ripieni sono un piatto tipico della cucina di molti paesi. In alcune preparazioni possono anche venire lasciati in ammollo nell'aceto per alcune ore prima della farcitura. Vengono svuotati e farciti con un ripieno che può contenere, a seconda dei casi, carne macinata, formaggio, olive, capperi, acciughe sotto sale, uova e riso. .

Italiano: Voce verbale: farciti . participio passato maschile plurale di farcire. Etimologia / Derivazione: vedi farcire .