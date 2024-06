L identità di un utente in Internet

: "conto") o per esteso user account (in italiano "conto utente") indica quell'insieme di funzionalità, strumenti e contenuti attribuiti ad un nome utente che, in determinati contesti operativi, il sistema mette a disposizione dell'utente: un ambiente con contenuti e funzionalità personalizzabili, oltre ad un conveniente grado di isolamento dalle altre utenze parallele. In informatica, un account (lett.

Italiano: Sostantivo: account ( approfondimento) m inv . (forestierismo), (informatica) in un forum o altro sito in rete, indica la registrazione di un utente al sito, con possibilità di accesso ai servizi offerti dal sito stesso; devi creare un account al sito del comune per usufruire dei servizi on-line. ho perso la password e non riesco ad accedere al mio account. ho un account sul in italiano!.