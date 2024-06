Gusci di testuggine

: Il carapace è una parte dell'esoscheletro presente in certi animali, fra cui artropodi (come crostacei e aracnidi) e vertebrati (come le tartarughe). .

Italiano: Sostantivo, forma flessa: carapaci m pl . (zoologia) plurale di carapace. Sillabazione: ca | ra | pà | ci. Etimologia / Derivazione: vedi carapace .