La guidò Breznev

: L'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (in russo ´ ´ ´ ´, , Sojúz Sovétskich Socialistíceskich Respúblik, SSSR; [s'jus s'vetskx sl'stitskx r'spublk]), acronimo URSS e in forma abbreviata Unione Sovietica (in russo ´ ´, Sovétskij Sojúz, [s'vetskj s'jus]), fu uno Stato federale che si estendeva tra Europa orientale e Asia settentrionale, sorto il 30 dicembre 1922 sulle ceneri dell'Impero russo.

Italiano: Acronimo / Abbreviazione: URSS ( approfondimento) . (storia) (geografia) (politica) Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche: federazione di stati comunisti costituita nel 1922 e terminata nel 1991. Etimologia / Derivazione: dall'acronimo russo SSSR: Sojuz Sovetskich Socialisticeskich Respublik . Devoto/Oli, Il dizionario della lingua italiana, edizione cartacea 2000-2001, Le Monnier, p.