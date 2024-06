Gruppo di barbari armati

: Quando quest'ultimo si frammentò dopo il 1259, l'Orda d'Oro divenne un'entità autonoma a tutti gli effetti. Il Khanato dell'Orda d'Oro (in mongolo: , traslitterato Altan Ord; in kazako , Altyn Orda; in tartaro , traslitterato Altin Urda) o Ulug Ulus (letteralmente il "Grande Stato" in turco) fu un khanato in origine mongolo e successivamente turchizzato fondato nel XIII secolo come suddivisione amministrativa nord-occidentale dell'Impero di Genghis Khan.

Italiano: Sostantivo: orda f sing (pl.: orde) . raggruppamento di nomadi a scopo di razzia. accozzaglia di persone. Sillabazione: òr | da. Pronuncia: IPA: /'rda/ . Etimologia / Derivazione: dal turco orda, ordu ossia "tenda del khan, esercito" . Sinonimi: (di predatori) tribù. (per estensione) massa, branco, schiera, frotta, torma.