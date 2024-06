gomma grezza

: È un elastomero amorfo formato per addizione 1,4-cis dell'isoprene. Il caucciù (o gomma naturale o poliisoprene naturale) è un materiale idrocarburico polimerico ottenuto dall'estrazione del lattice di alcune piante; un esempio particolare è quello ottenuto attraverso il procedimento di coagulazione del lattice estratto dall'Hevea brasiliensis. Un isomero di un'altra famosa gomma di origine naturale è la guttaperca.

Italiano: Sostantivo: caucciù ( approfondimento) m inv . (chimica) (chimica organica) (chimica industriale) materiale idrocarburico polimerico detto anche gomma naturale, ottenuto dall'estrazione del lattice di alcune piante, e che consiste in un elastomero amorfo che, dopo l'aggiunta di atomi di zolfo, diventa abbastanza elastico da essere impiegato come materia prima per produrre alcuni manufatti, soprattutto pneumatici e cavi.