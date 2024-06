Gli attrezzi di Carolina Kostner

: . Pattini d'argento (in inglese Hans Brinker; or, the Silver Skates: A Story of Life in Holland, "Hans Brinker; o, i pattini d'argento: una storia di vita in Olanda") è un romanzo della scrittrice statunitense Mary Mapes Dodge, pubblicato nel 1865.

Italiano: Sostantivo, forma flessa: pattini m pl . plurale di pattino. Voce verbale: pattini . seconda persona singolare dell'indicativo presente di pattinare. prima persona singolare del congiuntivo presente di pattinare. seconda persona singolare del congiuntivo presente di pattinare. terza persona singolare del congiuntivo presente di pattinare. terza persona singolare dell'imperativo di pattinare.