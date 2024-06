Giunto alla celebrità

: Si distingue dalle altre lager per il ruolo marcato del luppolo, in particolare per l'uso del rinomato luppolo Saaz (Žatec), dall'omonima città della Boemia occidentale. . Pilsener o pilsner, talvolta abbreviata in pils, è uno stile di birra, sviluppata nella città di Plzen (Pilsen in lingua tedesca), nella regione della Boemia in Repubblica Ceca.

Italiano: Aggettivo: rinomato m sing . di qualcosa o qualcuno che gode, oltre che di popolarità o fama, di un indiscutibile apprezzamento il rinomato Sistema sanitario lombardo ha rischiato il tracollo con il coronavirus.. Voce verbale: rinomato . participio passato maschile singolare di rinomare. Sillabazione: ri | no | mà | to. Pronuncia: IPA: /rino'mato/ . Etimologia / Derivazione: dal francese renommé; per la forma verbale vedi rinomare .