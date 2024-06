La Soluzione ♚ Gianluigi portiere azzurro La soluzione di 10 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : DONNARUMMA . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. DONNARUMMA

Significato della soluzione per Gianluigi portiere azzurro: Dal 2021 milita nel Paris Saint-Germain, con cui ha vinto tre campionati francesi (2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024), una Coppa di Francia (2023-2024) e due Supercoppe di Francia (2022 e 2023). Gianluigi Donnarumma (Castellammare di Stabia, 25 febbraio 1999) è un calciatore italiano, portiere del Paris Saint-Germain e della nazionale italiana, di cui è capitano e con cui è diventato campione d'Europa nel 2021. Talento precoce, ha esordito in Serie A a 16 anni e 8 mesi, affermandosi immediatamente come portiere titolare del Milan, con cui ha vinto una Supercoppa italiana nel 2016.

Altre Definizioni con donnarumma; gianluigi; portiere; azzurro; Gigio portiere della Nazionale; Il giovane portiere azzurro soprannominato Gigio; Il grado di un programma di Gianluigi Nuzzi; Il dottor Gianluigi della telenovela Topazio; Ionut portiere della nazionale romena; Una beffa per il portiere; L azzurro intenso; Il colore tra azzurro e violetto;