Un germe di infezione

: Un microrganismo è un organismo vivente avente dimensioni tali da non poter essere visto a occhio nudo (minori di 0,1 mm), essenzialmente esseri unicellulari appartenenti ai regni di protisti, monere e funghi. I virus e i viroidi, pur contenendo DNA o RNA, non sono considerabili microrganismi, in quanto non sono organizzati in cellule, non sono dotati di vita autonoma e non possono replicarsi da soli.

Italiano: Sostantivo: microbo ( approfondimento) m sing (pl.: microbi) . (biologia) (medicina) sinonimo di microrganismo. (senso figurato) individuo dall'intelligenza limitata. Sillabazione: mì | cro | bo. Pronuncia: IPA: /mikrobo/ o IPA: /mi'krbo/ . Etimologia / Derivazione: dal francese microbe . Sinonimi: microrganismo, batterio, germe, bacillo, microbio. (senso figurato) (spregiativo) nullità, verme, persona insignificante, persona meschina.