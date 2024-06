Il gatto ne avrebbe sette

: .

Italiano: Sostantivo: vite ( approfondimento) f sing (pl.: viti) . (botanica) (enologia) arbusto coltivato per le sue bacche succose a grappolo, l'uva, e quindi per il vino la sua classificazione scientifica è Vitis vinifera ( tassonomia).. (botanica) nome generico per alcune piante rampicanti: vite vergine la sua classificazione scientifica è Parthenocissus quinquefolia ( tassonomia).. (meccanica) (tecnologia) (ingegneria) elemento meccanico di collegamento costituito da un cilindro filettato con un solco elicoidale, solitamente usato per tenere insieme più pezzi.