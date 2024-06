Futili e senza serietà

: Radical chic è un'espressione inglese utilizzata per definire gli appartenenti alla borghesia medio-alta o al mondo della cultura e dello spettacolo che per vari motivi (seguire la moda, esibizionismo, ricerca di consenso o per inconfessati interessi personali) ostentano idee e tendenze politiche affini alla sinistra radicale o comunque opposte al loro vero ceto di appartenenza, senza per questo rinunciare al loro elevato tenore di vita.

Italiano: Aggettivo, forma flessa: frivoli m . plurale di frivolo. Sillabazione: frì | vo | li. Etimologia / Derivazione: vedi frivolo .