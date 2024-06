È freno o sterzo nell auto

: . La servitù della gleba (già colonato in epoca romana) era una figura giuridica molto diffusa nel Medioevo, che legava il contadino a un determinato terreno (la gleba, in latino propriamente "zolla [di terra]"). Una figura giuridicamente complessa, che si colloca a metà tra lo schiavo e l'uomo libero.

Italiano: Aggettivo: servo m sing . definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. Sostantivo: servo m sing . . chi vive in stato di privazione della libertà o dell'indipendenza. chi è al servizio privato di qualcuno, dietro un corrispettivo in denaro o natura; in particolare, chi presta la propria opera in cambio di un salario, presso una famiglia per il disbrigo dei lavori domestici. Voce verbale: servo .