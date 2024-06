La Freni della lirica

: La sparizione di Mirella Gregori, una ragazza italiana di 15 anni, è avvenuta il 7 maggio 1983 a Roma. La ragazza non fu mai ritrovata. . L'avvenimento fu collegato alla sparizione di Emanuela Orlandi, cittadina vaticana anch'essa quindicenne che scomparve un mese e mezzo più tardi; tuttavia nel corso delle indagini si appurò che i due casi non avevano una matrice in comune.

Italiano: Nome proprio: Mirella ( approfondimento) f . nome proprio di persona femminile. Etimologia / Derivazione: Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. . . Altri progetti: Wikipedia contiene una voce riguardante Mirella.