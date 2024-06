I fratelli registi di Diabolik

: Marco Manetti (Roma, 15 gennaio 1968) e Antonio Manetti (Roma, 16 settembre 1970), generalmente noti come i Manetti Bros. . , sono due fratelli registi, sceneggiatori, produttori cinematografici, inoltre vincitori del David di Donatello per il miglior film 2018 per Ammore e malavita.

Italiano: Nome proprio: Manetto m . nome proprio di persona maschile.