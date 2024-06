Vi è la Fossa delle Marianne

: . L'Oceano Pacifico è la più vasta distesa d'acqua della Terra, sia per superficie sia per volume. Inizialmente noto come Mare del Sud, nel mondo occidentale fu scoperto da Vasco Núñez de Balboa solo nel 1513, poi ribattezzato da Magellano per via delle sue acque calme durante la spedizione che il navigatore portoghese intraprese nel 1519 e nella quale compì la prima circumnavigazione del globo.

Italiano: Nome proprio: Oceano Pacifico ( approfondimento) . (toponimo) (geografia) oceano che bagna le coste occidentali dell'Asia e quelle orientali del continente americano. È il più grande oceano del mondo, occupa circa un terzo della superficie terrestre, con un'estensione di 179 milioni di chilometri quadrati. Etimologia / Derivazione: composizione di oceano + pacifico . Termini correlati: transpacifico, Oceano Atlantico, Oceano Indiano.