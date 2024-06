: Lo distingue da questi ultimi la volontà di distruggere l'oggetto odiato, e la percezione della sostanziale "giustizia" di questa distruzione: chi odia sente che è giusto, al di là di leggi e imperativi morali, distruggere ciò che odia. Si parla di "oggetto" odiato anche nel caso di odio verso persone, perché queste non vengono considerate propri simili, esseri umani come chi odia, ma appunto oggetti invece che soggetti. L'odio è un sentimento umano che si esprime in una forte avversione o una profonda antipatia.

Italiano: Sostantivo: odio ( approfondimento) m sing (pl.: odi) . (sociologia) (psicologia) sentimento di forte inimicizia nei confronti di qualcuno o qualcosa. (per estensione) espressione negativa di estremo risentimento con contrarietà e, spesso, vessazione nonché grave rancore immotivato ha voluto isolarli e poi allontanarli con odio.. (per estensione) infimo senso di potenziale vendetta l'odio sfigura e danneggia.