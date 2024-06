Finisce tutto in schiuma

: Il sapone è generalmente un sale di sodio o di potassio di un acido carbossilico alifatico a lunga catena. Il processo porta alla formazione del sale carbossilico (il sapone) e un alcol (generalmente glicerina). Si prepara per mezzo di un processo denominato saponificazione, ovvero per idrolisi alcalina, di grassi di origine animale o vegetale. Viene prodotto e usato per sciogliere le sostanze grasse nei processi di pulizia.

Italiano: Sostantivo: sapone ( approfondimento) m sing (pl.: saponi) . (chimica) (farmacologia) prodotto usato come detergente formato da sostanze alcaline e grasse lavarsi le mani con acqua e sapone specialmente in alcuni momenti critici - dopo aver usato i servizi igienici e prima di aver toccato gli alimenti - contribuisce a ridurre l'incidenza delle malattie diarroiche.. Sillabazione: sa | pó | ne.