Il filosofo educatore di Nerone che morì svenato

: Attivo in molti campi, compresa la vita pubblica, fu senatore e questore durante l'età giulio-claudia. C. Lucio Anneo Seneca (in latino Lucius Annaeus Seneca; Corduba, 4 a. Noto anche come Seneca il Giovane (per distinguerlo dal padre, Seneca il Vecchio) o semplicemente come Seneca, fu tra i massimi esponenti dello stoicismo eclettico di età imperiale ("nuova Stoà"). – Roma, aprile 65) è stato un filosofo, drammaturgo e politico romano.

Italiano: Voce verbale: deprimo . prima persona singolare dell'indicativo presente di deprimere. Etimologia / Derivazione: vedi deprimere .