La fermata ai box delle F 1

: I box di solito sono costituiti da una corsia che corre parallela al rettilineo di partenza/arrivo ed è collegata a ciascuna estremità alla pista principale, con una fila di garage (di solito uno per squadra) all'esterno dei quali viene svolto il lavoro. Negli sport motoristici, un pit stop è una pausa per il rifornimento di carburante, sostituzione degli pneumatici, riparazioni, regolazioni meccaniche, un cambio di pilota, scontare una penalità o qualsiasi altra combinazione di quanto sopra.

Italiano: Locuzione nominale: pit stop ( approfondimento) m . (forestierismo) negli sport motoristici, sosta effettuata in rimessa dai piloti per rifornirsi di carburante o cambiare gli pneumatici. Sillabazione: Lemma non sillababile . Pronuncia: Pronuncia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. . Etimologia / Derivazione: Letteralmente "fermata in rimessa" .