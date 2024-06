Il Fenoglio autore delle Langhe

: A partire dagli anni novanta si è dedicato prevalentemente agli spettacoli dal vivo, monologhi sull'attualità spesso di taglio ambientalista o legati all'economia. Beppe Grillo, vero nome Giuseppe Piero Grillo (Genova, 21 luglio 1948), è un comico, cabarettista, politico, blogger e attore italiano. Lanciato nel mondo della televisione nel 1977, raggiunse in pochi anni una grande popolarità, che nel decennio successivo gli valse la partecipazione come protagonista in alcuni film commedia e il ruolo di testimonial in campagne pubblicitarie di grande successo.

Italiano: Aggettivo: grillesco m sing . (ironico) (storia) (politica) che riguarda le vedute politiche associate al leader politico italiano Beppe Grillo, fondatore del Movimento 5 Stelle. Sillabazione: . Pronuncia: Etimologia / Derivazione: deriva da dal cognome di Beppe Grillo .