Far retrocedere nella gerarchia

: Le fosfolipasi nello specifico hanno il compito di degradare i fosfolipidi. 4) sono enzimi idrolasi sottoclasse esterasi, operano l'idrolisi dei grassi, trasformando i trigliceridi in glicerolo e in acidi grassi, processo chiamato lipolisi. Le lipasi (numero EC 3. Nel metabolismo dei lipidi intervengono delle specifiche lipasi ormone dipendente (HSL) che scindono i trigliceridi in glicerolo e acidi grassi liberi pronti per l'utilizzo nelle vie metaboliche (beta-ossidazione). 1. 1. 1 e numero EC 3. Svolgono il ruolo fondamentale di scissione dei legami estere presenti nei trigliceridi.

Italiano: Verbo: Transitivo: degradare (vai alla coniugazione) . (militare) togliere i gradi ad un soldato per ragioni punitive. (geologia) causare un'erosione. Sillabazione: de | gra | dà | re. Pronuncia: IPA: /degra'dare/ . Etimologia / Derivazione: dal latino tardo degradare che deriva da gradus cioè "scalino, grado" . Sinonimi: allontanare, declassare, destituire. abbassare, abbruttire, avvilire, corrompere, deprimere, disonorare, mortificare peggiorare, pervertire rendere abietto, rovinare, umiliare, svilire,.