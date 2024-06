Si fanno rompendo le uova

: La frittata è un piatto diffuso in tutto il mondo il cui principale elemento sono le uova. A seconda degli ingredienti, aggiunti durante o al termine della cottura, può essere consumata come secondo piatto, contorno o come dessert. L'omelette, con la quale venne confusa all'estero fino alla metà degli anni cinquanta, non viene girata durante la cottura e viene servita piegata in due, eventualmente farcita con altri ingredienti.

Italiano: Sostantivo, forma flessa: frittate f pl . (gastronomia) plurale di frittata. Sillabazione: frit | tà | te. Etimologia / Derivazione: vedi frittata .