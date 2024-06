Etichette che s incollano

: È utilizzato per incollare oggetti fra loro per lo più temporaneamente, ma anche permanentemente. L'adesione avviene per semplice contatto con l'oggetto. Il nastro può essere adesivo da un solo lato o da entrambi (nastro biadesivo), nel secondo caso una delle due facce del nastro è spesso protetta da una pellicola. Il nastro adesivo (a volte per antonomasia chiamato Scotch) è un nastro di plastica o carta a cui è applicata una sostanza adesiva.

Italiano: Aggettivo, forma flessa: adesivi m pl . plurale di adesivo. Aggettivo, forma flessa: adesivi m pl . plurale di adesivo. Sillabazione: a | de | sì | vi. Etimologia / Derivazione: vedi adesivo . Sinonimi: (aggettivo) gommati, incollabili, appiccicosi, aderenti. (sostantivo) colle, collanti, mastici, gomme , resine, paste adesive, sostanze adesive. nastri gommati, scotch. etichette, autoadesivi, cartelli, cartellini, targhette, fascette, insegne.