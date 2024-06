A estremi estremi rimedi

: 240. 000 km²; la popolazione ammonta a 21,3 milioni di persone, il 67% dei quali veniva stimato essere al di sotto dei 25 anni nel 2017. Il Mali, ufficialmente Repubblica del Mali (in francese République du Mali, in bambara , Mali ka Fasojamana, in fula , Renndaandi Maali, in arabo ), è uno Stato situato nell'interno dell'Africa occidentale e senza sbocco sul mare. È l'ottavo stato più esteso dell'Africa, con un'area di oltre 1.

Mali (geografia) stato dell'Africa Occidentale, che confina a nord con l'Algeria, il Niger ad est, il Burkina Faso e la Costa d'Avorio a sud, la Guinea a sud-ovest, e il Senegal e la Mauritania ad ovest, e la cui capitale è Bamako. Non ha sbocco sul mare.