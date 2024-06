La esercitano i dottori di base

: Con medicina generale si indica la branca della medicina che si occupa in modo specifico di medicina di comunità, cure primarie e gestione delle patologie sul territorio in ambiente extraospedaliero. I Medici di Medicina Generale sono figure da non confondere con il "medico generico", che identifica il laureato in medicina senza formazione post laurea, e con il "medico di base", figura professionale non più esistente e sostituita dal Medico di Medicina Generale. In Italia i medici che esercitano la professione nell'ambito della disciplina della Medicina Generale/Medicina di Famiglia sono i Medici di Medicina Generale (MMG).

Italiano: Locuzione nominale: chirurgia generale ( approfondimento) . (medicina) (chirurgia) ramo della chirurgia che usa interventi manuali e strumentali per curare le malattie della tiroide e degli organi dell'addome. Sillabazione: . Pronuncia: Etimologia / Derivazione: Da chirurgia e generale . Iperonimi: chirurgia.