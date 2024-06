Esente da inquinamenti

: La rotazione avviene attorno al punto di contatto istantaneo che ha velocità nulla. Normalmente la forza di attrito statico è quella che garantisce l'immobilità del punto di contatto, notiamo che dopo un tempo infinitesimo il punto di contatto diventa un punto infinitesimo vicino e via di seguito. In fisica classica il moto di puro rotolamento è quello in cui un corpo rigido rotola senza strisciare. La ruota che ha avuto una importanza fondamentale nello sviluppo della società moderna in condizioni normali di lavoro è ben descritta da questo tipo di moto.

Italiano: Aggettivo: puro m sing . privo di contaminazione alcuna. (senso figurato) persona innocente. integro di animo puro.. persona che non escogita né compie sotterfugi. vero, veritiero. Sostantivo: puro . (religione) chi è incapace di pensare, di dire, di compiere male; ciò per una condizione di bene assoluto, innata ma anche raggiunta la vita del puro è colma di giustizia, verità e buone azioni.