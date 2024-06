Un esame conoscitivo

: testi) si intende, in senso lato, una prova, ovvero una sperimentazione empirica che mira ad ottenere determinati risultati o dimostrazioni. . Per test (termine inglese, raramente adattato in teste, pl.

Italiano: Sostantivo: test ( approfondimento) m inv . (forestierismo) (statistica) (medicina) esame per verificare qualcosa i test sierologici svelano se nel sangue sono presenti anticorpi prodotti dal nostro organismo contro il virus. il test sierologico che trova gli anticorpi non è sufficiente per escludere un altro contagio.. Sillabazione: lemma non sillababile . Pronuncia: IPA: /'tst/ .