esagerati smodati

: Considerato uno dei più efferati criminali italiani, si è reso autore di numerose rapine a mano armata con omicidi e sequestri di persona, è stato condannato complessivamente a quattro ergastoli e 295 anni di reclusione e ha trascorso 52 anni in carcere. È noto anche per le numerose rivolte carcerarie e rocambolesche evasioni di cui si è reso protagonista durante gli anni di detenzione. Renato Vallanzasca Costantini, comunemente noto come Renato Vallanzasca (Milano, 4 maggio 1950), è un criminale italiano.

Italiano: Aggettivo, forma flessa: intemperanti m e f pl . chi vive senza regole. Sillabazione: in | tem | pe | ràn | ti. Pronuncia: IPA: /intempe'ranti/ . Etimologia / Derivazione: vedi intemperante . Sinonimi: sregolati, smodati, squilibrati, sfrenati, eccessivi, incontinenti. Contrari: moderati, misurati, frenati, controllati, equilibrati, temperanti.